Отец Фриске призвал поклонников не украшать могилу дочери шариками

https://static.news.ru/photo/5ed48d46-28cf-11eb-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир попросил поклонников своей дочери не украшать её памятник на Николо-Архангельском кладбище бусами и шариками с колокольчиками.

По его словам, они с женой не хотят, чтобы на могиле дочери было «что-то лишнее».

Мы узнали об этой истории. Жена пошла на кладбище. Ей знакомая сказала. Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник, — подчеркнул Владимир Фриске в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что понимает побуждения поклонников, и призвал размещать украшения в специально отведённых для этого местах.

Некоторое время назад в Сети были опубликованы кадры с могилы Жанны Фриске. Так, памятник певицы был украшен к Новому году различными шариками и цепочками.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У неё остался маленький сын Платон, который сейчас живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой спутницей.

Ранее NEWS.ru писал, что фанаты Жанны Фриске возмущены тем, как кто-то украсил могилу певицы колокольчиками, бусами и мишурой на Николо-Архангельском кладбище. Некоторые поклонники откровенно считают, что таким образом кто-то издевается над памятью артистки.