Отец Фриске отреагировал на слухи о романе певицы с одним из «Иванушек»

https://static.news.ru/photo/c615ab8a-ad45-11ea-b093-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев на одном из шоу на российском телевидении признался, что в 1990-х у него был роман с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Молодые люди расстались из-за напряжённых графиков работы.

До этого Андреев никому не рассказывал о романтических отношениях с певицей. Ведь и при жизни исполнительницы они скрывали свой роман и от прессы, и от поклонников.

На появившиеся слухи о близости певицы и певца отреагировал в разговоре с журналистами отец Фриске Владимир.

Я ничего об этом не знаю и вообще эти программы не смотрю. Там одна грязь, — приводит слова мужчины KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая жена рэпера Алексея Долматова Айза Анохина рассказала, что с Олегом Майами её связывает не только дружба.

Слухи об отношениях 35-летней теледивы и 29-летнего певца появились ещё в прошлом году. Однако Айза упорно это скрывала, уверяя, что не испытывает к Майами никаких чувств.