Отец Фриске отдал более двух миллионов рублей за новый внедорожник

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске стал владельцем кроссовера китайской компании Chery Exeed. Стоимость такой машины более двух миллионов рублей.
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Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона, — рассказал он.
Копылов похвастался, что его внедорожник «наворочен похлеще, чем BMW».
Ранее у Владимира была ещё более дорогая модель авто — Range Rover Vogue.
Как писал NEWS.ru, отец певицы Жанны Фриске заявил, что из-за тяжёлого материального положения и инвалидности не может оплатить исполнительский сбор в службу судебных приставов в размере 1,5 млн рублей. Он хочет добиться уменьшения выплаты до 1,1 млн. В 2017 году «Русфонд» предоставил 21 млн рублей на лечение тяжелобольной певицы. Однако после её смерти родственников обязали вернуть оставшиеся средства в размере 13,5 млн рублей и заплатить исполнительский сбор.
Отец артистки с этим решением не согласился и попросил уменьшить на 400 тысяч рублей сумму сбора, сославшись на то, что является пенсионером по инвалидности и возрасту. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении претензии, однако Владимир обжаловал это решение.