Отец Фриске назвал огромную сумму, которую Шепелев снял со счетов певицы

https://static.news.ru/photo/14693c04-7bf2-11eb-8873-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagam.com

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир собрался привлечь к ответственности своего бывшего зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева. Предметом спора станут средства, которые, по словам родителя почившей артистки, шоумен похитил с её счетов во время болезни.

По словам Владимира, это произошло после того, как его дочь положили в больницу. Артистка приняла решение передать Шепелеву доверенность, так как сама уже была уже в достаточно плачевном состоянии. Фриске не могла в полной мере осознать, что происходит. А сумма на её счетах была весьма внушительной.

Он снял 15 миллионов, потом ещё 5 миллионов, — сказал Владимир.

Он подчеркнул, что деньги бесследно исчезли. Отец Фриске добавил, что Шепелев попросту воспользовался плачевным состоянием певицы. Теперь непростую семейную ситуацию будет решать суд — родители артистки всерьёз намерены призвать телеведущего к ответу, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир и Ольга Фриске подали очередной иск из-за наследства Жанны Фриске. На этот раз родители певицы решили судиться не только с телеведущим Дмитрием Шепелевым, но и с сыном своей дочери Платоном. Предметом спора стали элитные апартаменты Жанны, в которых треть принадлежит 7-летнему мальчику, а до 18-летия ими распоряжается опекун — его отец.