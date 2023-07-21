Отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения сына Отец рэпера Децла Александр Толмацкий рассказал, что регулярно посещает могилу сына

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Толмацкий

Российскому рэп-исполнителю Кириллу Толмацкому, известному как Децл, 22 июля могло бы исполниться 40 лет, сообщает «Газета.Ru». Отец музыканта продюсер Александр Толмацкий рассказал в беседе с изданием, что ему тяжело даются воспоминания о сыне, могилу которого он посещает дважды в год.

Когда дети уходят раньше родителей — это очень тяжелая история. Мог бы еще долго жить. <...> Сейчас у меня другая семья, у меня есть дети, о которых я стараюсь думать. И то, что я вспоминаю, мне очень сложно дается. Как раз перед его днем рождения меня совсем сильно накрывает. Я все время думаю о нем, смотрю фотографии, слушаю всякие интервью, смотрю видео, — признался Толмацкий.

Он рассказал, что в день рождения и в день смерти сына посещает его могилу вместе со своей бывшей женой Ириной.

Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.

Ранее вдова известного российского поп-певца Юрия Шатунова Светлана рассказала о планах увековечить память артиста. По ее словам, поклонники выступили с предложением назвать именем певца сквер в районе Цветного бульвара в центре Москвы и установить там памятник.