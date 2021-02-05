Отец Бузовой призвал Даву «разнулить» отношения с певицей

https://static.news.ru/photo/edd2e546-684a-11eb-b845-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и её отец Игорь Бузов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Блогер и рэпер Давид Манукян на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фрагмент будущей песни «Обнулила нас». Трек, судя по всему, посвящён его бывшей возлюбленной — певице Ольге Бузовой. В комментариях к посту отметился папа артистки. Он призвал Даву помириться с его страдающей после расставания дочерью.

Давид, разнулить не хочешь? Она страдает, — написал Игорь Бузов в Instagram.

Разрыв звёздной пары случился после того, как они сыграли свадьбу на Мальдивах. Эта церемония не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было. По поводу разрыва с Давой светская львица написала, что он совершает странные поступки и «творит непонятные вещи». Теперь Бузова, по её собственному признанию, вновь свободная 35-летняя девушка.

Ольга позднее уточнила, что Дава изменял ей и поднимал на девушку руку. Мать Манукяна, в свою очередь, обвинила певицу в алкоголизме и распущенности.

Дава выпустил трек, в которой обращается к некой девушке, которая их отношения «обнулила». Многим подписчикам Манукяна песня понравилась. В комментариях в Instagram поклонники высказали своё мнение и по поводу расставания рэпера с певицей. Одни считают случившееся трагедией, иные называют Даву «хайпожором».

Как ранее передавал NEWS.ru, спустя почти две недели после громкого расставания Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном певица призналась, что мечтала в этом союзе о детях, в то время как жених только пиарился за её счёт.