Отец Бритни Спирс вернулся домой после ампутации ноги Отца Бритни Спирс заметили в инвалидной коляске после ампутации ноги

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Отец американской певицы Бритни Спирс вернулся домой в инвалидном кресле после перенесенной ампутации правой ноги, пишет PageSix.com. Джейми Спирс попал в больницу пару месяцев назад с серьезным инфицированием. Попытки врачей спасти конечность и остановить заражение оказались безуспешны. После ампутации ноги отцу Спирс установили протез, но носить его он пока не может, говорится в сообщении.

Отец и бывший опекун Бритни Спирс был сфотографирован на складе в Кентвуде в штате Лос-Анджелес, когда ему помогали пересесть с пассажирского сиденья автомобиля в инвалидное кресло. Правая нога 71-летнего мужчины была частично ампутирована в ноябре, на четыре дюйма (примерно 10 сантиметров) выше колена. Джейми был одет в черный пуховик с черными брюками, правая штанина которых была стянута ниже колена, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Спирсу ампутировали ногу из-за обширной инфекции. Мужчина попал в больницу в октябре и перенес пять неудачных операций по локализации заражения. После этого медики приняли решение об ампутации, чтобы спасти ему жизнь. В последнее время Спирс был подавлен потоком критики по поводу его опекунства над дочерью, которую считает ужасно несправедливой.