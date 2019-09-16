https://static.news.ru/photo/01be2020-d869-11e9-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости

Кинокритик Юрий Богомолов, отец режиссёра Константина Богомолова, высоко оценил появление катафалка на свадьбе своего сына со светской львицей Ксенией Собчак. Он счёл это прекрасной идеей.

Прекрасная идея. Это в стиле режиссёрского дарования моего сына, — заявил кинокритик в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Молодожёны шокировали прохожих, подъехав к дверям московского Грибоедовского ЗАГСа на катафалке. После торжественной церемонии, они снова в него сели и уехали в неизвестном направлении. Журналистам стало известно, что катафалк был практически новым, в нём ещё не возили покойников. Водитель признался, что впервые выполняет такой странный заказ.

Как писал News.ru, самым неординарным моментом свадьбы Собчак и Богомолова стало появление новобрачных в катафалке. Все отнеслись к этому по-разному, но даже у тех, кто расценил это как милую шалость жениха и невесты, действо оставило в сердце лёгкое беспокойство. Потомственная ведьма Алёна Полынь уверена, что Ксения накликала беду и на себя, и на весь свой род. На вопрос, не смягчило ли последовавшее за поездкой в катафалке венчание тяжких последствий использования похоронной символики, ведьма ответила отрицательно.