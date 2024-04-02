«Ты не Асти, отдыхай»: за что Инстасамка унизила Лободу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева), Светлана Лобода

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) в своих социальных сетях унизила украинскую певицу Светлану Лободу. За что российская звезда оскорбила исполнительницу хита «Твои глаза», при чем здесь Анна Асти?

Что Инстасамка сказала о Лободе

Лобода выпустила новую песню «Имя», которую активно начала продвигать в своих социальных сетях. В частности, певица опубликовала клип со своей новой дорожкой. На видео певица примеряла разные образы. Пользователи обратили внимание, что один из луков был в стиле Асти. Эту деталь отметила и Инстасамка, оставив саркастичный и унизительный комментарий.

«Ты не Асти, отдыхай», — написала Зотеева под постом.

Комментарий исполнительницы хита «За деньги — да» собрал тысячи лайков, однако нашлись и те, кто раскритиковал Инстасамку. Поклонники напомнили звезде, что Лобода стала популярной раньше Асти, и предположили, что копирует как раз-таки российская артистка.

«Когда появилась Асти и Лобода? Тут вопрос, кто у кого копирует?» — возмутились в комментариях.

Некоторые пользователи намекнули, что и сама Инстасамка копирует других звезд. Зотееву уличили в попытках быть похожей на американскую хип-хоп-исполнительницу Карди Би.

«А ты не Карди Би?», «Копия Карди Би», — отвечали Инстасамке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка (Дарья Зотеева)

Где сейчас Светлана Лобода

Исполнительница уехала из России весной 2022 года. Тогда артистка признавалась, что испытывает страх за близких людей, которые находятся на Украине. Она назвала спецоперацию «глобальной катастрофой».

«Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем — непонятно», — комментировала исполнительница.

Сейчас она вместе с двумя дочерьми живет в Латвии. Лобода отмечала, что ее старшая дочь спрашивает о возможности возвращения в Россию, однако, по словам звезды, этого не будет. Исполнительница несколько раз заявляла, что навсегда порвала связи с РФ. Певица отмечала, что не планирует больше выступать в российских городах.

При этом в конце 2023 года Светлана выпустила песню на русском языке. В интервью BBC исполнительница заявила, что продолжит петь на русском, потому что количество ее русскоязычных поклонников превышает число украинцев. По ее словам, переводить прошлые хиты она тоже не будет.

«Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая и потому что это люди, которые меня поддерживают. Большая часть Украины говорит на русском языке, но нужно разбираться, какой ты человек, что ты несешь и что ты хочешь. Русский язык не принадлежит русской власти. Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке», — отметила певица.

Тогда же исполнительница призналась, что хочет петь на английском языке.

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press Светлана Лобода

Правда ли, что Лободу обвинили в мошенничестве

В феврале автор песен Олег Влади предъявил претензии к украинской артистке и уличил ее в мошенничестве. Лобода, по мнению композитора, пытается лишить его прав на один из хитов.

«Певицу Лободу обвиняют в мошенничестве. Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит „А может, к черту любовь“ и присвоить себе все лавры. Теперь украинскую артистку проверяет московская полиция», — отмечалось в публикации Telegram-канала Mash.

Юристка Валерия Рытвина объяснила каналу, в чем заключается суть претензий Влади к Лободе. Так, согласно версии композитора, певица подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на композицию.

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