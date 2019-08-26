https://static.news.ru/photo/f7141470-c8b1-11e9-ab80-fa163e074e61_660.jpg Кристинa Асмус Фото: Asmus Kristina/instagram.com

Двухнедельный отпуск на Мальдивах обошёлся российской актрисе Кристине Асмус почти в четыре миллиона рублей.

В поездку звезда «Интернов» взяла дочь Анастасию. Супруг, резидент Comedy Club Гарик Харламов в этот раз не смог отправиться в путешествие из-за плотного рабочего графика.

Только за апартаменты в отеле на острове Муравандху знаменитость заплатила 3,5 миллиона рублей. В стоимость, кроме самого проживания, вошли питание, развлечения и услуги няни, сообщает StarHit .

Как же в этот раз летит время. Я, правда, обычно прилетаю в отпуск, и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю. А сейчас три дня, и у меня ощущение, что мы только сошли с самолёта, — написала Асмус в Instagram.

Ранее News.ru писал, что невеста рэпера Тимати модель Анастасия Решетова, у которой скоро должен родиться ребёнок, устроила катание на гидроцикле на Мальдивах. Фото, которое она опубликовала в Instagram, напугало и вызвало негодование у части поклонников. Подписчики Решетовой назвали её поступок безответственным. Они посоветовали ей не забывать о беременности и не рисковать понапрасну.