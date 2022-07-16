«Отбитый ненавистник»: в России возмутились приездом Покровского Журналист Дряшин возмутился предстоящими концертами охаявшего Россию Макса Покровского

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Музыкант Максим Покровский

Журналист Михаил Дряшин жёстко высказался по поводу предстоящих концертов лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского в России. У коллектива на осень запланирован концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга, пишет «Абзац».

Сам Покровский уже много лет живёт в США и довольно резко проходится по России. Журналист раскритиковал музыканта, назвав его «вызывающим брезгливость фриком».

Максим Покровский всегда был неадекватом. По молодости казался безобидным смешным чудиком, а теперь стал вызывающим брезгливость фриком, явно под веществами, — высказался Дряшин.

Но больше всего собеседника издания возмутил сам факт, что Покровский едет с концертами в страну, которую буквально ненавидит, как ни в чём не бывало.

Появление тут, пусть пока лишь на гастроли, самых отбитых ненавистников России — это, вообще, что такое? — возмущается Дряшин.

Ещё в прошлом году лидер «Ногу свело» объяснил, почему уехал жить в США, и признался, что его группа продолжает «кормиться» в России. Сама же русская нация, по словам музыканта, «деградирует».