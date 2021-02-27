Отар Кушанашвили: «Я был на грани жизни и смерти два раза»

https://static.news.ru/photo/11478aec-7901-11eb-938d-96000091f725_660.jpg Отар Кушанашвили Фото: otar.kushanashvili/instagram.com

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о периоде своей жизни, когда он злоупотреблял алкоголем и различными препаратами. По его словам, он дважды едва не погиб от передозировок.

Ведущий отметил, что в ресторанах и кафе провёл значительную часть жизни. Он понимал, что у него есть проблемы с алкоголем, но не осознавал их серьёзность.

Понял это, когда посмотрел однажды на себя в зеркало и увидел отвратительную рожу, я был пьяный и блевал, и мне было плохо, — цитирует Кушанашвили StarHit.

Он добавил, что наряду с алкоголем «перепробовал все транквилизаторы». Изменить образ жизни его заставили передозировки, едва не приведшие к смерти, а также нежелание подавать плохой пример детям.

Я был на грани жизни и смерти два раза, когда откачали в последний момент. Мои дети это видели, — сказал он.

Признание Кушанашвили подтвердил его друг — музыкант Андрей Григорьев-Апполонов. По его словам, они вместе «пили цистернами», а журналиста даже перестали пускать в кафе из-за дебошей.

Ранее NEWS.ru писал, что Кушанашвили признался об угрозах расправой со стороны певицы Аллы Пугачёвой. У него был длительный конфликт с артисткой, о котором журналист впоследствии жалел. Ссора с примадонной российской эстрады негативно отразилась на его карьере.