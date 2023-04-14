На Бузову подали в суд за отказ рекламировать дешевое вино Производитель вина требует от Бузовой €1,5 млн за расторжение контракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Винная компания ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» подала в суд на Ольгу Бузову с требованием выплатить €1,5 млн за разрыв контракта, по которому она должна была стать лицом напитка под товарным знаком BUZWINE, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Компания требует компенсировать убытки по вложениям в проект, а также дополнительно просит выплатить 1 558 999 рублей за партию товара, которую вынуждены были уничтожить.

03.04.2020 истец получил уведомление Бузовой об отзыве согласия на использование изображение и имени. ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» указывает, что гражданин в любое время может отозвать согласие, однако лицо, которое обладало правом на использование изображения, может потребовать возмещения причиненных ему таким отзывом убытков, — говорится в сообщении пресс-службы.

Судебные баталии между артисткой, ее лейблом и ростовским винным дистрибьютором продолжаются с 2020 года. Договор о продвижении алкогольного напитка был заключен в августе 2019 года, но в 2020 году продажи показали, что вино ранее продавалось лучше, нежели когда на его этикетке появилась артистка. Не помогло и снижение ценника с 600 до 200 рублей.