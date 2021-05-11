«От неё идёт свет»: Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении

Российский певец Филипп Киркоров в интервью МК.RU назвал свою фаворитку на предстоящем Евровидении. По его мнению, одной из лучших исполнительниц на конкурсе является француженка Барбара Прави.
В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачёвой — та же трепетная искренность, та же чистота. От неё идёт свет, — пояснил он.
Поп-король отметил, что сейчас мир стал смурным и депрессивным, как и музыка. Однако неожиданно появляется «необычайно воздушная девочка из Парижа, поёт „Вуаля, вуаля“». Он считает, что именно Прави выделяется в этом сером «ковидном мире».
Киркоров добавил, что также восхищается творчеством певицы из Болгарии по имени Виктория.
Ранее Киркоров показал наряд, в котором будет сопровождать свою протеже Наталью Гордиенко на Евровидении в Роттердаме. Артист отправился покорять мировую сцену в тотальном луке французской марки Louis Vuitton. Киркоров продюсирует на конкурсе «Евровидение-21» молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Он уверен, что ему и его протеже удастся «зажечь» в Роттердаме.