«От неё идёт свет»: Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении

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Сказку «Белоснежка» раскритиковали за пропаганду культуры насилия, передаёт портал SFGate. Авторами текста являются редакторы сайта Джули Тремейн и Кэти Дауд. Они обратили внимание на то, что в Диснейленде, расположенном в городе Анахайме (США), запустили новый аттракцион Snow White's Enchanted Wish, воспроизводящий сцены из знаменитого мультфильма.

Среди прочего гостям парка показывают поцелуй принца, после которого главная героиня освободится от чар Злой Королевы. Тремейн и Дауд считают, что здесь не идёт речь о настоящей любви, так как...