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Шоу-бизнес

«От неё идёт свет»: Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении

12:31, 12 мая 2021
Барбара Прави Барбара Прави Фото: babpravi/instagram.com

Российский певец Филипп Киркоров в интервью МК.RU назвал свою фаворитку на предстоящем Евровидении. По его мнению, одной из лучших исполнительниц на конкурсе является француженка Барбара Прави.

В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачёвой — та же трепетная искренность, та же чистота. От неё идёт свет, — пояснил он.

Поп-король отметил, что сейчас мир стал смурным и депрессивным, как и музыка. Однако неожиданно появляется «необычайно воздушная девочка из Парижа, поёт „Вуаля, вуаля“». Он считает, что именно Прави выделяется в этом сером «ковидном мире».

Киркоров добавил, что также восхищается творчеством певицы из Болгарии по имени Виктория.

Ранее Киркоров показал наряд, в котором будет сопровождать свою протеже Наталью Гордиенко на Евровидении в Роттердаме. Артист отправился покорять мировую сцену в тотальном луке французской марки Louis Vuitton. Киркоров продюсирует на конкурсе «Евровидение-21» молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Он уверен, что ему и его протеже удастся «зажечь» в Роттердаме.

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