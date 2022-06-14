«От цинги опухнут десны»: Валерию Меладзе предрекли судьбу раба на галерах Режиссер Тесля-Герасимов предрек Меладзе судьбу раба на галерах после критики спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Меладзе

Актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов сочинил ироничное стихотворение, в котором предсказал певцу Валерию Меладзе судьбу раба на галерах, у которого от цинги опухнут десны. Он поделился своим выступлением в рамках проекта «Царьграда» «Убиты смыслом».

На Валерку на Меладзе разобиделась Брегвадзе. Дескать, что же ты, Валера, упекут же на галеру, — зачитал Тесля-Герасимов.

Согласно стихотворению, Меладзе заставят «налегать на весла», а от популярной среди пиратов и моряков болезни цинги у певца опухнут десны. В таком безвыходном положении, предположил Тесля-Герасимов, артист должен вспомнить Родину-мать.

Вспомнишь Родину-то мать, а землицы не видать, — резюмировал режиссер.

Таким образом Тесля-Герасимов раскритиковал позицию Меладзе, который резко осудил спецоперацию на Украине.

Ранее Меладзе сообщил о намерении уйти из шоу-бизнеса и заняться глубокой очисткой воды. Певец добавил, что музыка по-прежнему остаётся его любимым делом, но он потерял интерес к шоу-бизнесу. Успех у публики его больше не интересует.

В феврале артист выступил против спецоперации России на Украине. Тогда он призвал страны сесть за стол переговоров. Многие звёзды, придерживающиеся тех же взглядов, что и Меладзе, покинули РФ.