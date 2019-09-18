https://static.news.ru/photo/706cab12-dacc-11e9-a90b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Скандальный футболист Александр Кокорин отпраздновал свой выход из колонии на «широкую ногу». Павла Мамаева — его коллеги по профессии и несчастью — с ним рядом не было.

Первым делом Кокорин отправился в ресторан «Шеф» на Кутузовском проспекте в Москве. Вместе с ним были жена и друзья. Компания футболиста заказывала стейки, суши, лимонады и колу — всего на 73 тысячи рублей. Однако администрация заведения сделала гостям скидку в 20%.

Затем футболист устроил шопинг в магазине Louis Vuitton, не дал денег девочке-попрошайке и прогулялся по центру столицы, сообщает Mash .

Павел Мамаев в это время отправился праздновать освобождение и день своего рождения вместе с супругой Аланой.

Футболисты стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал News.ru.