Осужденному рэперу R Kelly добавили 20 лет тюрьмы за детское порно Суд в США приговорил рэпера R Kelly к 20 годам тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях

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Американский рэп-исполнитель R Kelly получил 20 лет тюрьмы по делу о сексуальных преступлениях. Такое решение принял суд в Чикаго, сообщает телеканал ABC. В настоящее время музыкант уже отбывает 30-летний приговор по обвинению в рэкете. По данным СМИ, новое наказание лишь на год увеличит общий срок его заключения.

По информации телеканала, в связи с объявлением нового приговора первые 19 лет этого срока будут считаться параллельно ранее назначенному 30-летнему наказанию, по его окончании будет добавлен еще один год. При этом известно, что прокуратура просила для певца 25-летнее наказание.

Ар Келли был арестован в июле 2019 года. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов и включает детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних и уклонение от правосудия. Присяжные пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Исполнителя обвиняли в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.