«Осуждаю ее»: Штурм назвала имя виновницы развода Алсу Штурм заявила, что брак Алсу разбила модель Анастасия Решетова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Певица Наталья Штурм в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обвинила модель и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову в разрушении брака Алсу. Исполнительница осудила поведение разлучницы и ее «показное злорадство». Штурм выразила сомнение, что экс-супруг Алсу Ян Абрамов женится на своей новой пассии.

Я знаю, что Решетова разбила семью Алсу и осуждаю ее. Без всяких «но». Особенно тригерит показное злорадство. Но рано радоваться — пусть женится сначала, в чем я сильно сомневаюсь, — написала в блоге Штурм.

Ранее Алсу отреагировала на заявление Решетовой о том, что та не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами. Под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка оставила комментарий, в котором заявила вранье Решетовой. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились слухи о том, что модель встречается с мужем Алсу бизнесменом Яном Абрамовым.

До этого Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной смотреть на него как на потенциального партнера. По ее словам, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года.