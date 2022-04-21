Осудивший спецоперацию Лазарев объявил о концертах в Саратове и Самаре

Сергей Лазарев, эмоционально высказавший своё отношение к событиям на Украине, объявил о выступлениях в Саратове и Самаре. Об этом певец написал в своём Telegram-канале.

Друзья, рад сообщить вам, что наша долгожданная встреча в Самаре и Саратове точно состоится 23 и 24 апреля. До встречи на финальных концертах тура! — сообщил музыкант.

Сергей Лазарев после начала спецоперации на Украине опубликовал в соцсетях эмоциональный пост, в котором призвал политиков остановиться и сесть за стол переговоров. «Дайте людям жить», — потребовал музыкант. Публикация появилась за несколько дней до запланированного певцом концерта в Саратове.

После этого на исполнителя обрушился шквал критики, а в Саратове студенты консерватории разместили петицию, в которой потребовали отменить назначенный на 7 марта концерт артиста. Обращение адресовалось региональному министру культуры, в нём говорилось, что «с началом масштабной операции по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса некоторые представители шоу-бизнеса стали высказывать непатриотичные комментарии, которые пагубно влияют на состояние нашего общества».

Петиция собрала 70 тысяч подписей, в результате концерт был отменён, но сам певец объяснил это «техническими причинами» из-за санкций. В итоге Лазарев объявил о переносе своих гастролей на осень.

Ранее российский исполнитель Сергей Лазарев назвал фейком информацию об отъезде из России. Певец подчеркнул, что не планирует уезжать из страны. Ранее бизнесмен Курбан Омаров публично сообщил, что Лазарев «сбежал» за границу.