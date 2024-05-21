Остригшую волосы Асмус сравнили с мужчиной Поклонники назвали неудачным новый образ Асмус с короткой стрижкой

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кристина Асмус

Поклонники сравнили актрису Кристину Асмус с мужчиной после того, как она опубликовала снимки с короткой стрижкой в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В комментариях под постом некоторые сравнили ее с мужчиной и с голливудской актрисой Шерон Стоун. Пользователи предположили, что остричь волосы Асмус решилась после сообщений о скорой свадьбе бывшего мужа комика Гарика Харламова, и назвали ее образ неудачным.

С длинными вам больше шло. Так на мужика стали похожи, — выразила свое мнение зрительница Ольга.

Подписчица Ирина предположила, что Асмус переживает из-за скорой свадьбы экс-супруга, который приведет новую жену в их общий дом, поэтому вместо каре «стриганула под мальчика». Поклонница Елена отметила, что звезда стала похожа на Диану Арбенину или принцессу Диану, но постарела с новой прической «лет на 20». Зрительница Тамара обратила внимание на то, что улыбка актрисы выглядит «наигранной» и в ней нет радости.

Ну вот уже обрилась, не знает, что еще сделать для привлечения внимания, — заявил поклонник Роман.

Ранее Асмус опубликовала фото с короткой стрижкой после новости о свадьбе бывшего мужа Гарика Харламова и его коллеги Катерины Ковальчук. Звезда «Интернов» попросила подписчиков не искать в этом скрытого смысла, пояснив, что давно хотела сменить образ. Асмус добавила, что новая прическа ей очень нравится.