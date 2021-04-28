«Острейшая боль»: Гагарина рассказала, почему её беспокоит плечо

https://static.news.ru/photo/fe6f8646-a80c-11eb-8298-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Недавно российская певица Полина Гагарина напугала фанатов, неожиданно прервав выступление в Челябинске из-за травмы плеча. Публика начала строить разные догадки о состоянии здоровья звезды. На своей странице в Instagram исполнительница раскрыла детали инцидента на концерте. По её словам, она испытала «острейшую боль».

Ещё в Школе-студии МХАТ я получила травму. Более 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент — от неудачного жеста или поворота руки. Поэтому я много занимаюсь спортом, закачивая и укрепляя мышцы спины и рук. На ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи, и в конце концов я очень замёрзла, что и вызвало спазм мышц, — заявила Гагарина.

Она добавила, что знает, как вправить сустав: она потянула руку вперёд и «повела наверх». Певица поблагодарила зрителей в Челябинске, поддержавших её в сложной ситуации на концерте.

Инцидент произошёл во время концерта на ледовой арене «Трактор». Исполняя один из номеров, певица вдруг резко согнулась от боли, а затем ушла за кулисы. Часть зрителей при этом решили, что такой ход — составляющая номера. Однако через некоторое время Гагарина вернулась и объяснила произошедшее.

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