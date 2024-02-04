Оставил беременную жену с шестью детьми: история любви Цыганова и Снигирь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграли возлюбленных в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Актеры в реальной жизни состоят в отношениях и растят вместе ребенка, родившегося в 2019 году.

Как начинался роман Цыганова и Снигирь

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов познакомились в 2014 году на съемках фильма «С чего начинается Родина». В то время актер жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка.

В 2015 году стало известно, что Цыганов ушел из семьи. Как говорили знакомые актера, он устал от быта и семейных проблем. В то время актер стал достаточно известным, так как на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь».

«У него стало проскальзывать в разговоре, что семья начала мешать его работе, придется выбирать. Уделять внимания шестерым детям и беременной жене — это надо иметь терпение и желание. „У меня работа, я занят, у меня нет времени“, — постоянно объяснял Женя по телефону супруге, когда она звонила ему на съемки», — рассказывал KP.RU знакомый артиста.

Но скоро появилась информация о романе Цыганова с Юлией Снигирь. Об этом близкие актрисы рассказали StarHit. Через несколько лет она сама заявила, что не разрушала семью, а Цыганов и Леонова приняли это решение еще до ее появления в жизни артиста.

«Там не совсем во мне причина. И это все-таки их дело. Там какая-то своя конструкция, свой расклад. Но я не имею права об этом рассказывать», — говорила она в интервью Ксении Собчак.

Помимо этого, Юлия вспомнила, как тогда отреагировала общественность. «Мне в Instagram (деятельность в РФ запрещена) женщины писали: «Сдохни, тварь, ты разбила семью», — рассказывала актриса.

Снигирь и Цыганов скрывали свой роман до тех пор, пока поклонники не заметили округлившийся живот актрисы. Это была первая беременность звезды «Великой» и восьмой ребенок Цыганова. В марте 2016 года она родила от него сына Федора.

Почему Цыганов напал на фотографа

Однажды Юлия и Евгений возвращались домой вместе с ребенком. Когда Цыганов обнаружил, что его фотографируют из припаркованной у подъезда машины, то пришел в ярость, распахнул дверь автомобиля и устроил потасовку с сидящими внутри молодым человеком и девушкой.

Снигирь умоляла Цыганова успокоиться, но тот продолжал разборки. Это засняли другие журналисты, которые тоже караулили пару у подъезда. В итоге фотограф из машины получил травму головы, ему порвали куртку.

В 2019 году Юлия Снигирь и Евгений Цыганов узаконили свои отношения. Свадьба пары была тайной. Актеры также не показывали лицо сына, когда он был маленьким. Родители перестали его скрывать, только когда Федор немного подрос.

Сейчас супруги открыто появляются на публике вместе. На премьере их последней совместной картины «Мастер и Маргарита» Евгений аккуратно держал за талию супругу и отвечал на вопросы журналистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Снигирь

Как дети от Леоновой восприняли уход Цыганова из семьи

Несмотря на то что Евгений Цыганов ушел от матери своих семерых детей, они отлично поладили с его новой возлюбленной.

«Они интеллигентные дети. Мы дружим с Полей, старшей дочкой, которая пыталась даже первое время отвечать хейтерам в соцсети», — отмечала Снигирь.

Евгений Цыганов продолжает поддерживать их материально. «Он очень ответственный человек и, конечно, обеспечивает семью», — добавила актриса.

Цыганов рассказывал, что хорошо общается с детьми. «Да, у нас семеро детей, я не отнекиваюсь. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся. Это жизнь», — говорил он Собчак.

Что известно об Ирине Леоновой и чем она занимается сейчас

С Ириной Леоновой Евгений познакомился на съемках фильма «Дети Арбата». До этого Евгений встречался с Матильдой Шнуровой, а Ирина была замужем за актером Игорем Петренко. Пара быстро стала жить вместе, вскоре у них родилась дочь Полина. Через год сын Никита, через три — Андрей, следом дочь София и сыновья Александр и Георгий.

Из-за воспитания сыновей и дочерей Ирина Леонова временно оставила профессию. Только после десятилетнего декрета она вернулась в кино. Леонова сыграла Веру Николаевну Шеину в фильме «Куприн».

После развода Ирина вернулась в родной Малый театр. Актриса быстро восстановила форму после семи родов, начала выступать на сцене. Дополнительно она начала давать частные уроки актерского мастерства для абитуриентов. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин поддержал Леонову и помог получить пособие на детей, которое стало для нее серьезной материальной поддержкой.

Сейчас Ирина продолжает воспитывать семерых детей и работать по профессии. Когда ее спрашивают о Цыганове, она отправляет журналистов за ответами к самому артисту.

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