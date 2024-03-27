«Оставаться человеком»: певец Фомин о событиях в «Крокусе» Певец Митя Фомин рассказал, что теракт в «Крокусе» стал для него неожиданностью

Фото: NEWS.ru

Митя Фомин

Певец Митя Фомин за кулисами концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио». признался, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», что нужно оставаться человеком, передает корреспондент NEWS.ru. Также музыкант сообщил, что во время трагических событий был в отпуске и потому до него не сразу дошел масштаб произошедшего.

Легко советовать человеку, как не озвереть, когда я сам был в отпуске в это время. Я отреагировал не сразу и какое-то время был раздавлен. Мне бесконечно жаль. Я чувствую сопричастность. Где-то есть вина каждого из нас. Что делать? Оставаться человеком. Нельзя уподобляться террористам. Я верю, что победа над злом неотвратима, — заявил он.

Ранее певец ЮрКисс заявил, что решение о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» должны принимать профессионалы с соответствующими полномочиями. Он добавил, что ему самому хочется сказать «да» этой инициативе.

Певица Наталья Подольская на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио» рассказала, как важно после теракта в «Крокус Сити Холле» не замыкаться в себе и делиться горем. По ее словам, она хочет своим примером показывать людям, как справляться с трагедией.