«Остановите, я сойду!»: Лазарев жёстко приземлился на воздушном шаре

https://static.news.ru/photo/1c771fd4-8ed9-11eb-9a60-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев со своим другом Алексом Малиновским в настоящее время находятся в Мексике и публикуют оттуда видеоролики. Накануне приятели отправились в полёт на воздушном шаре, который закончился достаточно жёсткой посадкой.

Артист выложил видео произошедшего в сторис Instagram. В полёт они отправились рано утром. С Лазаревым и Малиновским также полетели их знакомые — семейная пара. Друзья благополучно пролетели на воздушном шаре над пирамидами в мексиканском городе Теотиуакан, однако во время приземления его начало трясти, так что всем пришлось сесть на дно корзины.

В ролике видно, как Лазарева сильно трясёт, периодически певец нецензурно выражается и заявляет под конец: «Остановите шар, я сойду!»

Как писал NEWS.ru, певец Сергей Лазарев и его близкий друг, музыкант и криптоинвестор Алекс Малиновский уехали из России. В своих социальных сетях друзья предложили подписчикам угадать, в какие края на этот раз они сбежали. Долго сохранить интригу им не удалось, и уже вскоре они опубликовали видеозапись, в которой сообщили, что прилетели в Мексику. Как рассказал Лазарев, полёт длился очень долго, делали пересадку в Стамбуле. При этом всё время им приходилось находиться в масках, отчего у музыканта теперь дико болят уши.