«Останемся голыми»: музкритик раскрыл вред «отмены» артистов в России Музкритик Бабичев: российская эстрада редеет из-за массовой «отмены» артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич

В России некем заменить артистов, покинувших родину после начала военной операции на Украине, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, часто речь идет о представителях отечественной сцены, которые выступали в стране десятилетиями и чье творчество крепко закрепилось в массовом сознании. Он призвал прекратить их «отмену», поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».

Это настоящие личности, десятилетиями выступавшие в России. Некоторые делали карьеру еще в СССР. Просто так их не вычеркнуть. Мы их песни слушаем и любим, той же «Машины времени». Все-таки, мы отменяем гораздо больше артистов, чем заменяем Уехали пятеро, на их место пришел один, — объяснил он свою точку зрения.

Бабичев отметил, что не каждый артист готов выступать на высшем уровне, особенно когда всегда был на втором-третьем плане. По его словам, таким исполнителям крайне сложно выйти на сцену на Первом канале и моментально влюбить в себя слушателей.

Наш народ сложно воспринимает новое, поэтому новичкам, сейчас, без поддержки, без максимальной ротации песен, сложно навязать свое творчество, если это не что-то вирусное. Вирусность треков — тонкая материя, нужен талант, — рассказал эксперт.

В качестве примера Бабичев привел конфликтную ситуацию, которая разгорелась в 2017 году. Он напомнил, что тогда Первый канал организовал голосование и попросил зрителей выбрать, кого бы они хотели видеть на сцене на новогоднем шоу. По его словам, в списке оказались такие исполнители, как «Каспийский груз» и MiyaGi & Эндшпиль, но они не отвечали целевой аудитории телеканала, основу которой составляет старшее поколение.

Не знаю, кто принимает эти решения, но я бы с этими отменами подзавязал. Иначе мы рискуем остаться голые: когда придет время представить нашу страну в культурном плане, выяснится, что один артист не может выступать по этим причинам, второй не может петь по тем причинам, третий засветился на голой вечеринке. Эстрада редеет, а восполнить вакуум некем, — поделился он своей оценкой.

Ранее Бабичев заявил, что продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко выверено подбирает репертуар для коллектива, а голос музыканта Николая Расторгуева идеально вписывается в песни, что обеспечило успех коллективу. По его мнению, за все годы существования коллектив не допустил ни одного промаха.