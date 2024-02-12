«Остальных не знаю»: Бабкина «отреклась» от внучатой племянницы Бабкина заявила, что ничего не знает о предполагаемой внучатой племяннице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Художественный руководитель театра «Русская песня» народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ничего не знает о предполагаемой внучатой племяннице. По ее словам, ей ничего не известно о родственнице по имени Ксения, передает корреспондент NEWS.ru.

Какая племянница? Я такой не знаю. Я понятия не имею. У меня есть трое внуков, сын. Остальных я не знаю. У моих внуков все в порядке, — сказала Бабкина.

Ранее Telegram-канал POPCAKE.TV опубликовал видео с Ксенией Аверьяновой, которая заявила, что является внучатой племянницей Бабкиной. Она рассказала, что в семейном кругу артистка «мягкая, нежная и добрая». Достоверной информации об их родстве в открытых источниках нет.

Ранее Бабкина рассказала, что ее не приглашали на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшую в конце декабря в московском ночном клубе «Мутабор», который впоследствии опечатали на три месяца. По словам народной артистки, она в любом случае не пошла бы на подобное мероприятие. Бабкина посоветовала людям «думать, что они делают, куда идут и с какой целью им это нужно».