«Остались без работы»: на ТНТ закрыли шоу с Бузовой и Бородиной

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Руководство телеканала ТНТ решило закрыть «ББ-шоу», которое вели Ольга Бузова и Ксения Бородина. Финальные съёмки программы состоялись 25 апреля, пишет Sobesednik.

Новость стала неожиданной не только для зрителей, но и для сотрудников передачи. Решение было принято за считанные дни.

У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше. Чтобы вы понимали, мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом. Программу снимала профессиональная команда во главе с продюсером Татьяной Светловой. Они, бедные, даже порой ночевали за кулисами. И вот теперь все они остались без работы, — рассказали источники издания.

Шоу выходило на ТНТ четыре года. В начале 2021 года передача изменила формат: если раньше всё внимание уделялось жизни участников «Дома-2», то в последнее время героями становились обычные люди.

В свою очередь источники StarHit сообщили , что Бузову пригласили вести другой проект, рабочее название которого «Селебрити». Предполагается, к телеведущей будут приходить звёзды шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать в различных игровых активностях, а также делиться подробностями своей личной жизни. Бородина продолжит вести «Перезагрузку».