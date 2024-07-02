«Особо не плакал»: сын Барыкина об уехавших из РФ Пугачевой и Макаревиче Сын певца Барыкина заявил, что «особо не плакал» по уехавшей из России Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Сын певца Александра Барыкина Георгий заявил, что особо не плакал по уехавшей из России Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал поведение артистов инфантильным, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Я по ним особо не плакал. Меня удивило, когда некоторые артисты как дети малые расшумелись, выступив против СВО. Совершено инфантильное поведение. Впрочем, уехали — и пускай, это их выбор. Но считаю подлым хаять свою родину. Притом что в России их, думаю, никто и не преследует. Они могут всю свою недвижимость продавать, даже иноагенты. В отличие от Запада, где россиян ущемляют в правах, блокируют их счета, замораживают активы, — сказал он.

В правоохранительных органах 4 июня рассказали, что Макаревича проверят на предмет наличия признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Решение о начале проверки принято после его скандальных высказываний в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили музыканту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с ними музыкант пожелал Украине победы и пообещал устроить «бешеный концерт» в первый же день после ее достижения.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин считает, что Макаревич наговорил тогда себе на тюремный срок. Эксперт подчеркнул, что по статье 280 УК РФ артиста могут приговорить к штрафу от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительным работам сроком до четырех лет или к лишению свободы сроком до четырех лет.