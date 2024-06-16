Особняк Пугачевой подорожал за месяц почти на 20 млн рублей KP.RU: особняк Пугачевой в Малых Бережках подорожал почти на 19,5 млн рублей

Фото: Global Look Press

Алла Пугачева

Стоимость трехэтажного особняка певицы Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, который она переписала на внука Никиту Преснякова, возросла на 19,5 млн рублей, пишет KP.RU. Информация о продаже дома обновилась на сайте недвижимости: изменились цена и фотографии. Сейчас особняк Примадонны оценивают в 152 млн рублей.

В мае семья Пугачевой выставила дом за 132,5 млн рублей. Уже в начале июня цена на недвижимость выросла до 136 млн рублей, а в середине июня стоимость вновь изменилась. Спрос на дом Пугачевой — Преснякова постоянно меняется. Потенциальные покупатели смотрят его, обещают подумать, но не возвращаются.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что старший брат Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий владеет имуществом примерно на 1,3 млрд рублей. По его данным, у предпринимателя в собственности 100-метровая квартира в Москве стоимостью примерно 44 млн рублей, а также пять земельных участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток, на одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратных метров.

До этого стало известно, что Пугачева больше не может жить на Кипре из-за 43-градусной жары и перебирается в Юрмалу, где у нее есть собственная вилла. Из-за погодных условий у 75-летней артистки опухают ноги и «нет сил ходить». Пугачева и раньше жаловалась на трудно переносимую жару на Кипре, но теперь приняла окончательное решение покинуть жаркий остров.