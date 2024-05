Особняк Дрейка обстреляли после скандального дисса на Кендрика Ламара Охранника особняка рэпера Дрейка ранили во время стрельбы

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные обстреляли особняк канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто, пишет Forbes. В результате был ранен охранник дома. Его госпитализировали и провели операцию. Издание считает, что в случившемся может быть виноват рэпер Кендрик Ламар, который записал на Дрейка дисс с обвинением в педофилии.

Стрельба произошла на фоне разногласий между Дрейком и Ламаром, в ходе которых пара обменивалась резкими обвинениями в дисс-треках, выпущенных за последние несколько недель. Ламар обвинил Дрейка в отношениях с несовершеннолетними и в тайном отцовстве. Дрейк все отрицал, — сказано в материале.

Вражда двух рэперов длится больше 10 лет. И недавно в диссе Ламара под названием Not Like Us в качестве обложки использовалось изображение поместья Дрейка на Google Maps, которое оценивается в $100 млн. Отмечается, что на особняке также появились наклейки с обвинениями в педофилии. Сам Дрейк неоднократно показывал в соцсетях свой дом и упоминал о нем в треках, например, в 7AM on Bridle Path, где речь идет о богатом районе Торонто.

