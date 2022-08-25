«Оскотинился»: Лазарева ответила упрекнувшему её в пьянстве Соловьёву Лазарева оскорбила назвавшего её пьющей и стареющей Соловьёва

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) ответила телеведущему Владимиру Соловьёву, упрекнувшему её в алкоголизме. Своё мнение экс-ведущая СТС выразила в микроблоге.

Поводом стали слова Соловьёва в шоу «Полный контакт», где он назвал юмористку тяжело пьющей и некрасиво стареющей женщиной.

Он подвергает сомнению мою внешность и состояние здоровья. Я считаю, что Володя вконец оскотинился, — с вызовом ответила Лазарева.

Сама бывшая участница КВН утверждает, что помогает людям. При этом она регулярно демонстрирует, как выражает свои протесты против России в Европе. Например, соотечественников, за счёт которых экс-ведущая заработала денег на вольготную жизнь за границей, она называет «тупыми, пьяницами и наркоманами».

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко резко ответила на жалобы актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой о том, что она осталась без работы в Испании. По словам парламентария, звезду ей совсем не жалко, напротив, Россия сейчас очищается от грязи.