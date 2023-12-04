Оскорбление Галкина, дочь-телеведущая, брак: куда исчез Масляков-младший

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Александр Масляков

Телеведущему Александру Маслякову-младшему пророчили карьеру в КВН, однако в последнее время он пропал со страниц прессы. Чем сейчас занимается генеральный директор ООО «Творческое телевизионное объединение „АМиК“», что известно о его личной жизни?

На ком женат Масляков-младший

В первый день учебы в МГИМО, где телеведущий учился на факультете международных отношений, он познакомился с дочерью профессора экономики Ангелиной Мармеладовой. Сначала у них завязался диалог в очереди в столовой, а спустя несколько месяцев девушка перевелась в группу к Маслякову, после чего молодые люди начали тесно общаться. Мармеладова помогала одногруппнику с семинарами, а тот в благодарность подвозил ее до дома.

«Мы постоянно были вместе и быстро выяснили, что у нас много общего, и настолько сдружились, что начали встречаться», — сказал в интервью «7 дней» Масляков-младший.

Впервые Масляков представил девушку друзьям и родителям на собственном дне рождения. Отец и мать одобрили выбор сына, Мармеладова быстро влилась в семью. Пара встречалась пять лет, пока оба не окончили вуз, — тогда Александр решил сделать ей предложение.

Свадьбу сыграли в столичном ресторане, а главным подарком молодоженам стала отдельная квартира, купленная родителями. В 2006-м у пары появилась дочка Таисия.

«Я держал Лину за руку, пытался ее рассмешить, чтобы немного отвлечь от боли. Так удивительно было, что я тоже участвую в этом таинстве, я здесь нужен. А когда мне дали моего ребенка, за спиной как будто крылья выросли, я испытал какое-то абсолютное безграничное счастье, которое невозможно ни с чем сравнить», — признавался Александр.

Что известно о дочери Александра Маслякова

С детства Таисия занималась в студии «Непоседы» и учила иностранные языки. Кроме того, девочка сидела в зрительном зале, наблюдая за играми КВН, однако не отличилась эмоциональностью. В СМИ подростка даже называли «царевной Несмеяной».

В 2016 дочь Маслякова-младшего впервые вышла на сцену Московского молодежного центра «Планета КВН», после чего вела «Детский КВН» на каналах «Карусель» и СТС. В 2020 девушка покинула проект. В СМИ полагали, что это произошло из-за критики зрителей.

Несмотря на неприятности, осенью 2021 года девушка вернулась в шоу КВН. Оно выходило на Первом канале.

Как поругались Масляков и Галкин

На одной из программ шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что единственной заслугой Александра Маслякова-младшего является звездная фамилия. Сам юморист отрицал конфликт. По словам Галкина, на него обиделись родители телеведущего, а не он сам.

Дружил ли Масляков с кем-то из КВН

Известно, что телеведущий имел приятельские отношения с капитаном «Сборной Камызякского края» Азаматом Мусагалиевым. Юморист рассказывал, что однажды напился и называл Маслякова Сашкой. Кроме того, Мусагалиев обманом вынудил телеведущего участвовать в студенческом театре эстрадных миниатюр (СТЭМ) со звездой.

«Мы решили сделать такой СТЭМ, на который он точно согласится, написали шутки-заманухи, но в итоге убрали их из выступления, аргументируя тем, что не смешно. А когда он приехал на репетицию и спросил, мол, где шутки, ответили: «Не знаем, так утвердили. К папе все вопросы», — признавался Мусагалиев.

Что известно о бизнесе Маслякова

В 2019-м Масляков стал владельцем семейного бизнеса, когда доля его акций в ТТО «АМиК» возросла до 50 %. Его продолжали считать основным кандидатом на место ведущего Высшей лиги КВН, но назначение так и не случилось.

«Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — заявлял бессменный руководитель популярной программы Александр Масляков-старший.

В начале февраля 2022 Масляков-отец заболел коронавирусом, поэтому сообщил, что пропустит первые этапы командных встреч 1/8 финала Высшей лиги. Многие полагали, что его заменит сын, поэтому новость о назначении на пост ведущего Дмитрия Нагиева многих смутила. Позднее стало известно, что игры будут вести Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский. В связи с этим появились предположения, что сын обижен на отца. Слухи развеял юморист Сергей Писаренко.

«Думаю, что он [Масляков-младший] сам участвовал в назначении Нагиева. Сын Маслякова просто адекватно отнесся к своим способностям ведущего и сделал самоотвод. Сан Саныч и не слыл хорошим ведущим. Может, в этом дело», — предположил Писаренко.

Позднее Масляков-старший объяснил, что его сын не любит быть в эпицентре событий и не имеет тяги к публичности.

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