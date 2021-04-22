Оскорбивший грудь Семенович футболист до сих пор не извинился перед певицей

https://static.news.ru/photo/621359b0-a368-11eb-b14a-96000091f725_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Певица Анна Семенович рассказала, что всё ещё ждёт извинений от футболиста Владимира Быстрова, оскорбившего её грудь. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».

Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать. Но встречаться с этим человеком я не хочу. Если честно, мне не о чём с ним говорить, — сказала артистка.

Комментируя произошедшую ситуацию, Семенович отметила, что не знает Быстрова и никогда в глаза его не видела. По её словам, хочется, чтобы имена российских футболистов ассоциировались с победами, а не походами по барам и хамством в адрес женщин. А после таких высказываний многие будут считать, что «все футболисты — глупые люди», это как стереотип про женщин-блондинок, то есть он подвел не себя, а многих своих коллег, считает певица.

Она также обратилась к самому спортсмену, посоветовав тому заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на её грудь.

Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите, — заявила певица.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович готовит иск о защите чести и достоинства к футболисту Владимиру Быстрову за хамские высказывания. Спортсмен заявил в интервью СМИ, что Семенович надо было «отрезать сиськи», чтобы продолжать дальше заниматься фигурным катанием.

Новость растиражировали, а Семенович была поражена тем, что совершенно незнакомый ей человек с такой лёгкость рассуждает о её теле, карьере и откровенно хамит в её адрес. Бывшая спортсменка и в самом деле страдает от генетической особенности — слишком большой груди, которую она недавно уменьшала с 9-го размера до 6-го. Артистка всегда признавалась, что страдает от этого. Но из спорта она ушла по другой причине.

Изначально артистка ждала публичных извинений от спортсмена. Однако он не думает извиняться, а даже считает, что «сделал рекламу» Семенович.