«Ощущение, что всё — приплыли»: Кудрявцева рассказала о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/76a12974-8bd6-11eb-9a50-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева, которую накануне экстренно госпитализировали со съёмочной площадки с подозрением на инфаркт, рассказала в соцсети о своём самочувствии.

По словам 49-летней ведущей шоу «Звёзды сошлись», в отделение интенсивной терапии она попала в предобморочном состоянии.

Дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой, ехать с мигалками тот ещё стресс и ощущение, что всё — приплыли, — написала она на своей странице в Instagram.

Кудрявцева также отметила, что после проведённых обследований выяснилось, что ничего критичного, она здорова, насколько это возможно в наше время. Во всём оказались виноваты нервы и мнительность.

Сегодня ночью в реанимационном отделении я реально чуть было не схватила инфаркт — микарда, вот такой рубец, — отметила она.

Свой пост телеведущая сопроводила фотографией больничного обеда. Судя по геолокации, снимок был сделан в Клинической больнице Управления делами президента РФ.

В феврале Лере уже приходилось проходить лечение. Кудрявцева упала с лестницы своего загородного дома и сломала крестец. Телеведущая призналась, что вместо трёх недель покоя выдержала только две. Она скорее хотела вернуться к съёмкам, так как скучала по любимой работе и коллегам, писал NEWS.ru.