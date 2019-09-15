https://static.news.ru/photo/ce606b10-d7c9-11e9-ab03-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Бывший директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о планах на последнюю песню артистки, обнаруженную в студии уже после её похорон. По её словам, композиция будет представлена слушателям осенью 2019 года.

Кроме того, экс-директор сообщила, что в память о звезде готовится крупный телепроект. Также об артистке уже написана книга, автором которой стала её родная тётя.

Говоря о фильме про певицу, который весной 2019 года анонсировал режиссёр Андрей Загорский, Исаева рассказала, что он может никогда не выйти. Дело в том, что родители Началовой так и не дали согласия на использование её имени, передаёт « Московский Комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что Анастасия Годунова, дочь певца Евгения Осина, сыграет Началову в фильме Андрея Загорского «Буду рядом». Режиссёр захотел снять кинокартину о жизни певицы сразу после её смерти в марте 2019 года. По его словам, по размаху лента не будет уступать работам Алексея Учителя и Андрея Звягинцева.