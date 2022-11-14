«Осень жизни»: Поплавская высказалась о фото Пугачевой с уехавшими звездами Поплавская предрекла забвение уехавшим в Израиль артистам после фото с Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Яна Поплавская прокомментировала появление в соцсетях фото Аллы Пугачевой с уехавшими в Израиль другими российскими артистами. Актриса уверена, что интерес к покинувшим Россию звездам к «их ужасу» скоро угаснет, о чем написала в своем Telegram-канале.

Речь идет о снимке, на котором Алла Пугачева запечатлена в компании Слепакова, певцов из Little Big Таюрской и Прусикина, Максима Виторгана и Шаца. Фото опубликовал на своей странице признанный в РФ иноагентом Михаил Шац, подписавший его: «красиво, неожиданно, приятно». Компания, в которой оказалась Пугачева, удивила Поплавскую.

Какие песни поют все вместе?! Я бы с комментарием Михаила Шаца* не согласилась ни по одному пункту. К ужасу уехавших, интерес к ним скоро угаснет и вот тогда точно начнется Осень Жизни! — написала по этому поводу актриса.

Ранее сообщалось, что танцевальному коллективу «эНдорфин» запретили выступать в честь Дня таможенника под песню уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Номер планировали исполнять под песню «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой.