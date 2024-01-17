Оркестр для VACIO, мат Волочковой, отмена Галкина: что будет дальше

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Оскандалившийся с носком на половом органе рэпер VACIO может отправиться на срочную службу в музыкальное подразделение, балерина Анастасия Волочкова грубо ответила на вопрос журналиста об алкоголизме, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отказался от концертов в Дубае после штрафа за антироссийские высказывания — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На какую службу хотят отправить рэпера VACIO?

Адвокат рэпера VACIO Роман Попов подтвердил, что его подзащитному предложили пройти срочную службу в музыкальном подразделении. Артист отправился в Савеловский районный военкомат на следующий день после того, как освободился из спецприемника, где провел 25 дней после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

«Да, шла речь [про музыкальное подразделение]. Но до конца медицинскую комиссию он не прошел. Там будет устанавливаться категория годности, то есть это не от него зависит. Есть категории „А“, „Б“, „В“. Комиссия решает, к какой категории он относится», — сказал Попов.

Адвокат пояснил, что в Министерстве обороны много разных подразделений. В соответствии с тем, куда человек нужен, к чему он больше пригоден, туда его и призывают, уверен Попов. Также он заверил, что VACIO поддерживает власти России и будет гордиться службой в армии.

Рэпер вышел из спецприемника в 01:50 мск 16 января. Встречать освободившегося музыканта пришли адвокат, продюсер, друзья и родственники. Пришедшие опасались еще одного задержания, поэтому принесли с собой ряд необходимых вещей, в том числе теплую одежду.

VACIO после вечеринки в «Мутаборе» был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока он вновь был задержан на выходе из спецприемника. Полицейские обосновали второй арест VACIO на 10 суток тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. По версии правоохранителей, музыкант не реагировал на требования остановить нецензурную брань около отделения полиции.

Фото: t.me/moscowcourts VACIO (настоящее имя — Николай Васильев)

Также VACIO через адвоката Романа Попова предложил SHAMAN на деле доказать преданность родине, о которой он поет в своих хитах. Адвокат заявил, что VACIO «бросает перчатку певцу SHAMAN». Сам рэпер объявил, что готов отдать воинский долг, «если врачи дадут добро и родина позовет».

«Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если VACIO будет служить — почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит родину. Такой же гражданин, как VACIO, пусть послужит», — пояснил Попов.

На вызов ответил представитель артиста Антон Коробков-Землянский.

«SHAMAN в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — сказал он.

Ранее адвокат рэпера ходатайствовал об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. По его словам, именно Орлова выложила в Сеть видеозапись с «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», из-за которой музыкант оказался под арестом. Сама Орлова при этом избежала последствий после скандала.

Орлова же назвала эти обвинения фантазиями VACIO. Исполнительница заявила, что не видела стянутого с гениталий коллеги носка, и пригрозила ему статьей за распространение клеветы.

«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — подчеркнула Орлова.

Почему Волочкова грубо ответила журналисту в аэропорту?

Балерина Анастасия Волочкова, вернувшись с отдыха на Мальдивах, заявила, что своим творчеством она светит для России, и пригласила встретившихся ей в аэропорту журналистов на пресс-конференцию 17 января. При этом корреспондент Telegram-канала SHOT задал ей вопрос о злоупотреблении алкоголем, на что балерина ответила матом.

«Вы куда вообще лезете, в мое творчество? У меня, посмотрите, какая охрана. Я вам хочу сказать, что моим творчеством я свечу для России. И я бесплатно всех приглашаю. Вы вообще в своем уме или нет? Вы со своими телефонами приходите завтра на мою пресс-конференцию», — сказала Волочкова.

Охранники Волочковой использовали фонарики, чтобы помешать видеосъемке. Включенные приборы они направляли на объективы смартфонов.

В среду Волочкова провела пресс-конференцию в связи со скандалом вокруг опубликованного в Сети видео, на котором Никита Джигурда снимает с нее домашние штаны и целует ее нижнее белье.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал россиян бойкотировать выступления Волочковой. Так он отреагировал на просьбу общественников отменить шоу балерины. Активисты из движения «Ветераны России» требовали отменить все выступления балерины для большой аудитории.

«Я буду продолжать танцевать. Где? На всех площадках, где меня готовы принять. <...> Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь», — сказала Волочкова на пресс-конференции.

Позже балерина добавила, что у нее дома есть театр — комната 80 кв. м, где она записывала спектакль в период пандемии. В другом случае она готова поставить сцену в поле и танцевать на этой площадке. Также артистка ответила критикам, которые осуждают ее за неподобающее поведение.

«Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухают голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — сказала Волочкова.

При этом танцовщица добавила, что делает это вне балетного зала, поэтому никого не должно тревожить, чем она живет, пока это не мешает ей выходить на сцену.

На пресс-конференции балерина заявила, что подаст заявление в полицию на человека, слившего видео. Артистка подчеркнула, что не давала согласия на распространение личных видео, снятых в ее доме. По словам адвоката балерины Романа Попова, распространившим видео грозит наказание по 137-й статье УК «Сбор и распространение информации о частной жизни».

Почему Максим Галкин отказался выступать в Дубае?

Артист Максим Галкин отказался выступать в Дубае. Главными причинами этого СМИ называют недавний штраф от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания и опасение получить новые штрафы и запрет на въезд из-за политизированной программы.

Артист уже год не давал больших концертов в Эмиратах и вычеркнул Дубай и Абу-Даби из тура-2024, а также думал над тем, чтобы убрать из программы шутки о «плохих русских». Кроме того, сообщается, что идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы, опасающиеся санкций за приезд артиста, который нарушает местные законы.

Также стало известно об отмене двух концертов Галкина в Таиланде. Выступления должны были состояться в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Отмечалось, что местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений.

По данным KP.RU, после новогодних праздников Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри — должны были переехать в Великобританию. Однако, как сообщил ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин собираются перебраться на постоянное место жительства в США.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Ранее правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. С проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Также с отменами концертов столкнулась Светлана Лобода. Запланированный на 25 января гала-ужин с украинской певицей на Пхукете не состоится. Организаторы не стали уточнять причину отмены мероприятия с участием артистки. Некоторое время назад Лобода выступала в поддержку ВСУ и уверяла, что оставила российскую сцену. Однако в конце 2023 года Светлана выпустила песню на русском языке. В интервью BBC исполнительница заявила, что продолжит петь на русском, потому что количество ее русскоязычных поклонников превышает число украинцев. По ее словам, переводить прошлые хиты она тоже не будет.

Российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известному как Оксимирон, могут запретить выступать в Объединенных Арабских Эмиратах и вменить крупный штраф. Причиной стали антироссийские высказывания музыканта во время концерта в Дубае 11 января, которыми заинтересовались местные органы.

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