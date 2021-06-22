Организаторы «Жары» рассказали про антиковидные меры на фестивале
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
12:58, 23 июня 2021
Площадку музыкального фестиваля «Жара» будут дезинфицировать каждый день на протяжении всего шоу, а гостям концерта придётся соблюдать антиковидные меры — держать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты, говорится на странице «Жары» в социальной сети Instagram.
Всю ночь на площадке [фестиваля] шла масштабная дезинфицирующая обработка всех поверхностей, которую мы будем проводить ежедневно на на протяжении всего фестиваля, — говорится в публикации.