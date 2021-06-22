16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Организаторы «Жары» рассказали про антиковидные меры на фестивале

12:58, 23 июня 2021

Площадку музыкального фестиваля «Жара» будут дезинфицировать каждый день на протяжении всего шоу, а гостям концерта придётся соблюдать антиковидные меры — держать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты, говорится на странице «Жары» в социальной сети Instagram.

Всю ночь на площадке [фестиваля] шла масштабная дезинфицирующая обработка всех поверхностей, которую мы будем проводить ежедневно на на протяжении всего фестиваля, — говорится в публикации.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео