Организаторы «Жары» рассказали про антиковидные меры на фестивале

Вдова создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — в эфире телеканала «Россия 1» на шоу «Судьба человека» раскрыла содержание последнего сообщения от мужа. Беседа состоялась 7 января 2021-го. По её словам, шоумен рассказал, что борется с COVID-19.

Он говорит: «Я борюсь, всё нормально». Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: «Я тебя должен предупредить на всякий случай». На это я ответила: «Борь, не...