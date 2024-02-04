Организаторы техно-вечеринок Popoff Kitchen прекратили работу в России

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Организаторы техно-вечеринок Popoff Kitchen заявили, что прекращают работу из-за невозможности обеспечить безопасность для своих гостей в связи с рядом законов, связанных с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Они отметили, что в принципах их работы всегда были свобода и раскрепощенность.

6 лет мы делали Popoff Kitchen в России. Мы смогли создать безопасное место для наших друзей. Главными нашими принципами всегда были свобода, раскрепощенность и поддержка без осуждения любых видов самовыражения. <...> Мы больше не можем говорить о безопасных пространствах и защите наших ценностей, а главное, наших гостей, — написали организаторы в Telegram.

При этом команда сообщила, что продолжит работу за пределами России. У них запланирован тур по странам Азии и в Европе. Кроме того, организаторы сообщают, что Popoff Kitchen станет полноценным лейблом и агентством артистов.

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