Организаторам концерта Арбениной на теплоходе грозит миллионный штраф

Организаторам концерта российской певицы Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» в Москве грозит штраф до миллиона рублей за нарушения антиковидных мер, передаёт ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрея Поплавского.

На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись, — добавил собеседник агентства.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы в размере до 300 тысяч рублей. Если ведомство выявит факты причинения вреда здоровью людей, то организаторов шоу могут оштрафовать до 1 млн рублей или приостановить их деятельность на 90 дней.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы рассказал, где и как можно проверить такой код. В ведомстве пояснили , что в настоящее время это возможно в приложениях «Помощник Москвы» и «Московский транспорт». В первом из них необходимо авторизоваться, во втором это не требуется. Кроме того, в ближайшее время проверка QR-кодов будет доступна ещё в одном приложении — «Метро Москвы».

Ранее сообщалось, что ускорение темпов вакцинации позволяет пока избежать новых ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. По словам главы российской столицы, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, поскольку люди стали более ответственно подходить к соблюдению санитарных требований. Такой подход позволяет пока не вводить ограничительные меры.