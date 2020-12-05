Организатор светских вечеринок рассказал, как на самом деле живёт Пугачёва

https://static.news.ru/photo/5b6374e4-373c-11eb-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организатор светских вечеринок Андрей Фомин расписал, как живут звёзды отечественного шоу-бизнеса на примере Аллы Пугачёвой. Работник развлекательной индустрии включился в дискуссию о том, как коронавирус повлиял на доходы артистов.

Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! — привёл пример Фомин, взяв за образец быт Примадонны.

Теперь, добавил он, стоит представить, что человек десятилетиями жил на доход в 12 млн руб. и вдруг этот доход стал 2 млн руб. И как содержать теперь всё это хозяйство, задаётся вопросом организатор в эфире YouTube-канала «Редакция» в ответ на вопрос, как отмена концертов повлияла на артистов.

Фомин предположил, что скоро вся шоу-индустрия «перейдёт в частный сектор», так как русские люди именно там построили «замечательные дома». Эти постройки сейчас всё время показывают с коптера, так как это стало «трендом» последних лет.

Но коптер не залетает внутрь, а внутри — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно, — завуалированно рассказал о жизни знаменитости Фомин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин снял окрестности своего замка в деревне Грязь с самой высокой точки дома. В особняке артист живёт с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми — Лизой и Гарри.