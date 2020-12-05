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Организатор светских вечеринок рассказал, как на самом деле живёт Пугачёва

23:56, 05 декабря 2020
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организатор светских вечеринок Андрей Фомин расписал, как живут звёзды отечественного шоу-бизнеса на примере Аллы Пугачёвой. Работник развлекательной индустрии включился в дискуссию о том, как коронавирус повлиял на доходы артистов.

Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами!привёл пример Фомин, взяв за образец быт Примадонны.

Теперь, добавил он, стоит представить, что человек десятилетиями жил на доход в 12 млн руб. и вдруг этот доход стал 2 млн руб. И как содержать теперь всё это хозяйство, задаётся вопросом организатор в эфире YouTube-канала «Редакция» в ответ на вопрос, как отмена концертов повлияла на артистов.

Фомин предположил, что скоро вся шоу-индустрия «перейдёт в частный сектор», так как русские люди именно там построили «замечательные дома». Эти постройки сейчас всё время показывают с коптера, так как это стало «трендом» последних лет.

Но коптер не залетает внутрь, а внутри — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно, — завуалированно рассказал о жизни знаменитости Фомин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин снял окрестности своего замка в деревне Грязь с самой высокой точки дома. В особняке артист живёт с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми — Лизой и Гарри.

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