Организатор свадеб: Собчак в начале пути, она найдёт себе нового мужа

https://static.news.ru/photo/fbc88854-15d4-11eb-acef-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая и политик Ксения Собчак, в сентябре прошлого года вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолова, ещё не раз сменит спутника жизни. В этом выразил уверенность организатор свадеб российских селебрити Андрей Фомин.

Он заметил, что пользователи Интернета, следящие за жизнью звёздной пары, уже обсуждают их возможный развод. Они приходят ко мнению, что интерес Собчак к супругу остывает — во многом, из-за его ошибок.

Первым мужем Собчак был актёр Максим Виторган. В 2016 году в этом браке родился сын Платон. Однако вскоре их отношения разладились, светскую львицу стали замечать на публике вместе с Богомоловым, который в итоге и «принял эстафету».

Фомин, впрочем, не сомневается, что их развод — вопрос времени. Он сравнил Ксению с голливудской дивой Элизабет Тейлор, которая побывала замужем восемь раз, заметив, что у Собчак ещё всё впереди.

Она везде успеет. Это здорово! Она сёрфит от тренда к тренду. Она была с Капковым, с революционерами, теперь с модным режиссёром, и будет что-то дальше. Её бывшие мужья уже идут за ней шлейфом. Они начинают пересекаться, вот Виторган дал в нос Богомолову. Это всё большая сага, чудесный отдельный сериал, — цитирует Фомина «СтарХит».

Ранее, как писал NEWS.ru, Максим Виторган рассказал, что же на самом деле происходило в начале прошлого года, когда он расстался с Собчак. Тогда в Интернет попал ролик, на котором человек, очень похожий на Виторгана, закатывает драку с Константином Богомоловым у одного из московских кафе. Пользователи решили, что конфликт произошёл из-за Ксении Собчак. Многие предположили, что Виторган якобы узнал об изменах супруги и побежал выяснять отношения с режиссёром.