Организатор концертов рассказал о вражде Лободы и Лорак

https://static.news.ru/photo/664c294a-28ba-11eb-8914-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: vk.com/lobodaofficial

Украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак уже давно соперничают друг с другом. Их противостояние на грани вражды, считает бывший организатор концертов и гастрольных туров Лободы Стас Пшеницын.

Он рассказал об одной ситуации, которая запомнилась ему больше других. В России проходило вручение престижной музыкальной премии. В одной номинации сошлись обе соперницы.

Идёт прямой эфир, я сижу его смотрю и переписываюсь о чём-то с Нателлой Крапивиной, продюсером Светланы Лободы. Объявляют: «Лучшая певица года — Лобода!» Мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?» — цитирует Пшеницына Teleprogramma.pro.

Он утверждает, что гонорары Лободы сейчас вдвое выше, чем у Лорак. При этом организатор концертов считает, что Лорак более талантлива и является настоящей вокалисткой. В свою очередь Лобода не способна весь концерт петь вживую, потому что она «певица со средними данными».

Ранее, как писал NEWS.ru, менеджер Ольги Бузовой Антон Богословский отверг домыслы о том, что примадонна российской эстрады Алла Пугачёва якобы враждебно настроена против молодой певицы и выступает против её участия в съёмках новогодних «огоньков» на федеральных каналах.