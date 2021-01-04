Организатор концертов назвал артистов с самыми сложными запросами

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Организатор концертов и музыкального фестиваля «Парус» в Дубае Евгений Морозов рассказал, что у многих российских артистов очень сложные и дорогостоящие райдеры. Для выступления в ОАЭ они нередко выдвигают невыполнимые требования.

У нас были небольшие сложности с райдером «Ленинграда» — не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам. Некоторые пункты меня удивили. Например, они прописали штрафы за неправильно поданный транспорт, — рассказал KP.RU Морозов.

По его словам, сложности с выступлениями российских звёзд можно разделить на две категории. Первая — это исполнение технических запросов на звук и цветовое оформление сцены. Вторая — «бытовой» райдер. Некоторые артисты при упоминании Дубая, сразу завышают стоимость своих выступлений. Часто музыканты прописывают особые требования и по отношению к своим коллективам. При этом не все организаторы готовы оплатить содержание и перелёт 18 сотрудников Леонида Агутина или десятка танцоров для других артистов.

Морозов привёл в пример несостоявшееся выступление Аллы Пугачёвой. У неё и гонорар очень высокий, и запросы. К тому же, у Примадонны нет постоянных музыкантов, что ещё более усложняет организацию концертов.

Ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — это такой процесс дорогостоящий — очень сложно экономически обоснованным сделать. Поэтому не сложилось. Несколько раз у нас были какие-то пересечения с Софией Ротару, но не совпадали то ли даты, то ли ещё что-то, — добавил Морозов.

Как писал NEWS.ru, издание «Ридус» провело эксперимент: концертным директорам артистов звонили от имени крупной компании, сотрудники которой мечтают услышать именно этого исполнителя. Оказалось, что некоторые селебрити понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом, но большинство не согласны ни на какие уступки. При этом исполнители не хотят петь в защитной маске, хотя сдать тест на COVID перед выступлением многие не против.

Самым дорогим в списке оказался основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его гонорар за выступление на корпоративе составляет $150 тысяч (примерно 11,5 млн рублей). Есть и технический райдер, добавляющий ещё 750 тысяч рублей: музыкант согласен выступать только с собственной аппаратурой. Зато репертуар готов заранее обсудить с заказчиком.

По сравнению со Шнуровым достаточно недорогим кажется Филипп Киркоров. Его появление на корпоративе на 50 минут оценивается почти вдвое дешевле — «всего» €80 тысяч (примерно 6 млн рублей). Рэпер Алишер Моргенштерн согласен выступить на частном новогоднем празднике за 4 млн рублей.