Орейро рассказала, какой подарок из России всегда берет на гастроли Орейро ездит на съемки с лоскутным одеялом от российских фанатов

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Наталья Орейро

46-летняя уругвайская актриса Наталья Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами, пишет StarHit. По словам артистки, поклонники из разных городов собрали по кусочку ткани и сшили одеяла для нее и сына. Орейро отметила, что она получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.

Один из незабываемых подарков был такой. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они все это соединили и подарили мне в виде одеяла. Два — одно для меня и второе для сына. Это одеяло всегда со мной на съемках. Когда я еду куда-нибудь, оно всегда в моей гримерке, — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Орейро уехала из России, досрочно завершив съемки в фильме «Письмо к Деду Морозу» в Подмосковье. Съемки в усадьбе Ивановское в Подольске шли около месяца в закрытом режиме. Актриса снялась в эпизоде фильма, где на Новый год исполняется желание главного героя. В картине также снялись Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро приехала в столицу 18 марта, при этом ее приезд тщательно скрывался.

Отмечается, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта рабочие смены стали длиннее, съёмки закончили досрочно. Сама Наталья отменила поездки по России и в своих соцсетях поддержала всех пострадавших от теракта.