Орбакайте воссоединилась с мужем и дочерью в экзотической стране Орбакайте с мужем и дочерью отправилась в отпуск в Перу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что после четырех концертов в Израиле воссоединилась с дочерью и мужем Михаилом Земцовым в Перу. Исполнительница поделилась снимками, на которых позирует на центральной площади Лимы в теплой одежде, сообщив, что в Южной Америке сейчас зима. Также Орбакайте опубликовала фото, на котором ее дочь Клавдия покупает фрукты на местном рынке.

Перелетев через океан из Израиля, спустя сутки я уже в Перу. Наше лето продолжается в Лиме — здесь сейчас зима, — подписала снимки певица.

Ранее сообщалось, что во время гастролей по Израилю Орбакайте наняла личного телохранителя, который следовал за ней во время выступлений. Она опубликовала видео, на котором выступает в городе Беэр-Шева. На кадрах видно, как во время концерта исполнительница спускается в зал к зрителям и идет между рядов. В это время за ней следует крепкого телосложения охранник с бейджем, пытающийся скрываться от света софитов.

До этого поклонники Орбакайте обвинили ее в неискренности и лицемерии после публикации видео, на котором артистка говорит о том, как хорошо живет после отъезда из России, и уверяет, что негатив к ней «не прилипает». Исполнительница отметила, что, вопреки слухам, ее концерты за рубежом проходят успешно. Некоторые комментаторы вспомнили слова матери Орбакайте Аллы Пугачевой о «холопах и рабах» и предложили ей петь в американских ресторанах для «свободных и правильных» зрителей.