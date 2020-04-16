Орбакайте трогательно поздравила отца с днём рождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый канал проведёт прямую трансляцию шоу «Голос. Дети» с соблюдением строжайших мер контроля и медицинской профилактики в связи с пандемией коронавируса. Эфир пройдёт 17 апреля, в пятницу.

В 21:30 мск состоится дополнительный этап, в котором примут участие девять вокалистов, успешно выступивших в «Поединках», но не прошедших этап «Песня навылет». Выступления пройдут в отсутствие зрителей в студии и...