Орбакайте трогательно поздравила отца с днём рождения

Певица Кристина Орбакайте 16 апреля обратилась к своему отцу, артисту Миколасу Орбакасу, в социальной сети. На своей официальной странице она поздравила родителя с днём рождения. Бывшему мужу Аллы Пугачёвой исполнилось 75 лет.
Известная дочь артиста опубликовала фото именинника и оставила к нему трогательную подпись.
С днём рождения, папуля! Будь здоров, сегодня это самое главное. Мы тебя очень любим! — написала Орбакайте в Instagram.
Днём ранее свой 71-й день рождения отмечала мама исполнительницы — певица Алла Пугачёва. По этому случаю Орбакайте с восьмилетней дочкой Клавдией записали видеопоздравление для Примадонны.
Как ранее передавал NEWS.ru, Миколас Орбакас, проживающий в Литве, оказался не в состоянии приехать к родным в Москву. Он и его супруга собирались приехать в российскую столицу, однако их планы нарушила пандемия коронавируса.
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