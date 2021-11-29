Орбакайте снялась в «Голубом огоньке» с девятилетней дочкой

Старшая дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте вышла на съёмки новогоднего «Голубого огонька» с девятилетней дочерью Клавдией Земцовой. Как происходили съёмки, звездная родительница опубликовала в своём микроблоге.

На кадрах мать и дочь предстают в одинаковых платьях серебристого цвета. На голове у девочки красуется корона. Действие происходит на съёмочной площадке телеканала «Россия 1». По команде режиссёров дочка и внучка Пугачёвой начинают хлопать в ладоши, запускать конфетти и серпантин.

Съёмки новогодних шоу стартовали на телевидении ещё в середине сентября. Некоторые артисты побывали на праздничных «огоньках» уже несколько раз.

Между тем заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший заявил, что считает «Голубые огоньки» скучноватыми. По его словам, на такие программы нужно приглашать больше новых артистов. При этом музыкант призвал считаться с представителями старшего поколения, которые любят и смотрят подобные передачи.

Ранее сообщалось, что каждый раз новогодние музыкальные программы вызывают всё большее недовольство россиян, считающих этот формат пережитком советского прошлого. Зрители жалуются на однообразность шоу и стандартный набор звёзд.