Орбакайте раскрыла, какие блюда готовит Пугачёва на новогодний стол

https://static.news.ru/photo/7b4f1726-45a2-11eb-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: orbakaite_k//Instagram.com

Певица и дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте раскрыла, какие блюда готовит Примадонна для новогоднего стола, и рассказала, что новый 2021 год она будет встречать со своей матерью.

Орбакайте рассказала, что Пугачёва приглашает повара только в том случае, если на Новый год планируется много гостей. В этот раз празднование пройдёт в узком семейном кругу, поэтому Примадонна, скорее всего, приготовит блюда сама, сказала Орбакайте «Собеседнику».

Обычно на праздничном столе у Пугачёвой присутствуют салат оливье и селёдка под шубой, которые Алла Борисовна готовит собственноручно. На горячее Пугачёва запекает утку или гуся, поведала Орбакайте.

Новый год я, конечно, очень жду. Очень надеюсь, что будет возможность встретиться за большим семейным столом <...>. С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберётся, — рассказала Орбакайте.

Уходящий год она назвала для себя годом семьи, так как в эстрадной карьере возникла временная пауза, предоставившая ей возможность больше времени проводить со своими родными и близкими — мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Кристина Орбакайте поделилась кадрами со съёмок новогоднего «огонька», показав, что проигнорировала призыв Валерия Меладзе бойкотировать шоу. Певец призывал известных артистов отказаться от выступлений, чтобы все поняли, как им тяжело в период пандемии.