Орбакайте показала младшего сына после магистратуры

https://static.news.ru/photo/988d40ec-1d8e-11eb-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в соцсети радостным событием — её младший сын Дени Байсаров закончил магистратуру.

Дочь Аллы Пугачёвой опубликовала в Instagram селфи с 22-летним сыном.

Вернулся мой Дени! Все экзамены сдал и защитил магистратуру! Впереди взрослая жизнь, пусть все твои идеи сбудутся, — подписала певица снимок.

Поклонники в комментариях отметили внешнюю схожесть Орбакайте и Байсарова: «Мамин сынок. Очень похож на Вас, Кристина!», «Как на маму похож — губы, нос, улыбка. Копия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появилось архивное фото, на котором Дени Байсаров обнимает младшую сестрёнку Клавдию Земцову. Снимок с внуками Примадонны был сделан несколько лет назад. Поклонники отметили, что дети «просто симпатяги», «милые и любящие». У их мамы, Кристины Орбакайте, трое детей, старшему сыну, рождённому от певца Владимира Преснякова, в мае исполнилось 29.